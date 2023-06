BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel BMW 108,60 EUR

Um 11:48 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 108,56 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 107,52 EUR. Bei 109,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 172.961 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 4,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 58,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 109,65 EUR für die BMW-Aktie.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 15,33 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 36.853,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31.142,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die BMW-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,46 EUR je BMW-Aktie.

