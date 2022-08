BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,9 Prozent auf 74,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 74,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 441.957 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 25,87 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,71 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2022. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 7,23 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.770,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 28.582,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.11.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 16,76 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

