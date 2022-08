BMW Aktie News: BMW steigt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 74,45 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 74,69 EUR. Bei 72,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 668.183 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 25,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 10,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,71 EUR je BMW-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.582,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34.770,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 16,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

