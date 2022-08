BMW Aktie News: BMW am Vormittag in Grün

Das Papier von BMW konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 73,18 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,82 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 36.373 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 27,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 8,29 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,30 EUR gegenüber 7,23 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 34.770,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Am 08.11.2023 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 16,76 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

