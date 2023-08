BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von BMW

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 99,07 EUR.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 99,07 EUR. Bei 98,84 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 99,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 177.497 Stück.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 12,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Abschläge von 30,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 110,68 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2023. In Sachen EPS wurden 4,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.770,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 17,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

