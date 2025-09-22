BMW Aktie News: BMW steigt am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 83,98 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 83,98 EUR. Bei 84,08 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,50 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 223.249 Aktien.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 91,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 9,22 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,04 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,94 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Am 04.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,91 EUR fest.

