BMW Aktie News: BMW am Vormittag kaum bewegt

Die Aktie von BMW zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 82,42 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BMW-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 82,42 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 82,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 82,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.451 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 10,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Mit Abgaben von 23,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,04 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 90,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,94 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 10,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

