BMW Aktie News: BMW verteidigt Stellung am Montagvormittag

Die Aktie von BMW hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 93,53 EUR bewegte sich die BMW-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 93,53 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 94,09 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 93,20 EUR. Bei 93,92 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6.055 BMW-Aktien.

Bei einem Wert von 113,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,22 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 75,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 24,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,05 EUR.

Am 03.08.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 EUR gegenüber 4,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.219,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.770,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 03.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte BMW die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

