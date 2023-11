BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Aufschlag

BMW im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 94,53 EUR.

Das Papier von BMW legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 94,53 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 94,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 94,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 205.651 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,03 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,16 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,09 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 108,95 EUR angegeben.

Am 03.11.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,32 EUR im Jahr 2023 aus.

