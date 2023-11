BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 94,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 94,24 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 94,76 EUR zu. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.526 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 16,94 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.12.2022 auf bis zu 82,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 108,95 EUR angegeben.

Am 03.11.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,25 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 38.458,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.176,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start zu

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer