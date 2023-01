BMW Aktie News: BMW verliert am Nachmittag

Die BMW-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 90,94 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,93 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,76 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 368.064 Aktien.

Am 18.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 6,82 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 96,46 EUR an.

Am 03.11.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,23 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 27.471,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 22.03.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

