BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 94,80 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 94,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 94,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.727 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 113,46 EUR markierte der Titel am 14.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 19,68 Prozent zulegen. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,89 EUR.

BMW veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 19.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,16 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

