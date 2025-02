BMW Aktie News: BMW tendiert am Montagmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 83,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 83,70 EUR zu. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,68 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 84,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 233.402 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 115,35 EUR. Gewinne von 37,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,03 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,50 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,94 EUR.

Am 06.11.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 25.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne