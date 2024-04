BMW Aktie News: BMW am Mittag stabil

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 106,45 EUR.

Mit einem Kurs von 106,45 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 107,30 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 106,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 138.954 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 8,36 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,80 EUR am 31.10.2023. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 22,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,77 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 111,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 21.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,77 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 42,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,72 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 16,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

