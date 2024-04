BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 106,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 106,30 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 105,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 106,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 308.779 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 8,51 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,77 EUR. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 111,83 EUR.

Am 21.03.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,43 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,97 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 39,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte BMW am 08.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fester

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren eingebracht

IEA: Chinesische Importe können E-Auto-Preise in Europa drücken