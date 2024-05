BMW Aktie News: BMW tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Bei der BMW-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 92,66 EUR.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 92,66 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 93,18 EUR zu. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,96 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 260.249 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,32 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,78 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,25 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 08.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,33 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,85 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 16,72 EUR je Aktie.

