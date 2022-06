BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag schwächer

Um 24.06.2022 09:22:00 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 74,66 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,60 EUR aus. Bei 75,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.599 BMW-Aktien.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 25,65 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 10,48 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,14 EUR.

Am 05.05.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,26 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.142,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 26.778,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte BMW am 03.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW verliert dennoch: BMW weiht neues Werk im Norden Chinas ein

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Mercedes-Benz-Aktie schließt höher: Gericht sieht Klage von Umweltschützern gegen Mercedes kritisch - Asienexperte Paul Gao zum Strategiechef ernannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com