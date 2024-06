BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Montagvormittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 88,54 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 88,54 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.918 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei 86,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 2,26 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,25 EUR je BMW-Aktie an.

BMW gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,40 EUR, nach 5,33 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 36,61 Mrd. EUR, gegenüber 36,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,65 Prozent präsentiert.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,68 EUR je Aktie aus.

