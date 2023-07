BMW Aktie News: BMW am Montagmittag in Grün

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 108,20 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 108,20 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 108,42 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.216 BMW-Aktien.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 4,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,95 EUR.

BMW ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 15,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.853,00 EUR – ein Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 31.142,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie kaum verändert: BMW beginnt Produktion der neuen 5er-Reihe

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BMW-Investment verdient