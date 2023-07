BMW Aktie News: BMW zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 108,02 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 108,02 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 108,42 EUR zu. Bei 107,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199.948 Stück gehandelt.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 68,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,95 EUR.

BMW veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.853,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31.142,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.08.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 16,94 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie kaum verändert: BMW beginnt Produktion der neuen 5er-Reihe

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BMW-Investment verdient