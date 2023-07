BMW Aktie News: BMW am Vormittag tiefer

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 107,40 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 107,40 EUR abwärts. Die BMW-Aktie sank bis auf 106,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.822 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 5,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Mit Abgaben von 36,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 110,95 EUR an.

Am 04.05.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,33 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.853,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31.142,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. BMW dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

