BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 97,60 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 97,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,50 EUR aus. Bei 99,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 159.794 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 68,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,88 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,68 EUR aus.

Am 03.08.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.770,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,39 EUR je Aktie.

