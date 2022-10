BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag mit Aufschlag

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 78,35 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 106.945 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 21,98 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 15,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,86 EUR.

Am 03.08.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.770,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2022 auf 25,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Dekra-Chef sieht deutsche Infrastruktur noch nicht bereit für Wasserstoff

BMW-Aktie schwach: BMW testet in Leipziger Werk Einsatz von Wasserstoff

CATL-Aktie tiefer: Chinesischer Batteriezellhersteller CATL wohl bremst Expansion aus - Gewinn erhöht

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images