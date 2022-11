BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 12:22 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 84,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 339.741 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 15,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 95,07 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 37.176,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.471,00 EUR umgesetzt.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 vorlegen.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 26,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

