BMW Aktie News: BMW verbilligt sich am Freitagmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 93,56 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 93,56 EUR ab. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,95 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 94,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 261.725 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 17,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 82,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 12,18 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 108,20 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BMW.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

Mercedes-Aktie stabil: Große Autobauer mit Rekordzahlen im dritten Quartal - Mercedes am profitabelsten

Aufsichtsratschefs von DAX-Konzernen verdienten 2022 rund 7,7 Prozent mehr