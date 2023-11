BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 93,19 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 93,19 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 92,95 EUR. Bei 94,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.021 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 17,87 Prozent niedriger. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,16 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 11,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,95 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 18,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

Mercedes-Aktie stabil: Große Autobauer mit Rekordzahlen im dritten Quartal - Mercedes am profitabelsten

Aufsichtsratschefs von DAX-Konzernen verdienten 2022 rund 7,7 Prozent mehr