BMW Aktie News: BMW verliert am Nachmittag

Die BMW-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 91,65 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 91,10 EUR. Bei 91,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 353.969 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 96,46 EUR für die BMW-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.11.2022. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 7,23 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 37.176,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 27.471,00 EUR umsetzen können.

Die BMW-Bilanz für Q4 2022 wird am 22.03.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 13,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

