BMW Aktie News: BMW gibt am Donnerstagmittag nach

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 92,81 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 92,81 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,46 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 206.367 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 6,48 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,89 EUR an.

Am 03.11.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.458,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR in den Büchern standen.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

