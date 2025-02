BMW im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag gefragt

25.02.25 12:04 Uhr

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 83,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 83,56 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211.829 BMW-Aktien. Am 11.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 38,04 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 21,90 Prozent sinken. BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,50 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,94 EUR an. Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 4,21 EUR im Vorjahresvergleich. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.03.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,39 EUR je Aktie in den BMW-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot Handel in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel in der Gewinnzone Montagshandel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com