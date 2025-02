BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 85,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 85,28 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,42 EUR. Bei 83,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 643.953 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei einem Wert von 65,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 30,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,50 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,94 EUR für die BMW-Aktie.

Am 06.11.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,46 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.03.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,39 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot

Handel in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel in der Gewinnzone

Montagshandel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX