BMW Aktie News: BMW am Vormittag verlustreich

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,06 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 83,06 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,76 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 83,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.903 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 38,88 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 65,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 21,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,50 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,94 EUR je BMW-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 06.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,39 EUR je BMW-Aktie belaufen.

