BMW Aktie News: BMW am Nachmittag im Plus

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 105,56 EUR zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 105,56 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 106,10 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,40 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 526.127 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,77 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 108,55 EUR.

BMW ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,77 EUR gegenüber 3,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42.970,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39.522,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

