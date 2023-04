BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel BMW 102,00 EUR

0,39% Charts

News

Analysen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 102,00 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 102,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 23.969 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 17.04.2023 auf bis zu 104,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 2,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 49,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 101,21 EUR aus.

BMW ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,87 Prozent auf 39.522,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 03.05.2024.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: So bewerten Analysten die zahlreichen Preissenkungen bei Tesla

Marktführerschaft abgegeben: Tesla-Konkurrent BYD zieht in China an VW vorbei

Autowerte belasten den deutschen Leitindex: DAX schließt an Frankfurter Börse schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com