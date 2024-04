BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 106,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der BMW-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 106,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 107,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,30 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 83.337 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 22,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,77 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,83 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 21.03.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,43 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,97 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 16,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

