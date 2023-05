BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel BMW 103,00 EUR

Um 15:52 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 102,94 EUR zu. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 103,42 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 340.925 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.05.2023 bei 109,84 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 6,70 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 33,51 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,05 EUR an.

Am 04.05.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 15,33 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.853,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 31.142,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte BMW die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 16,07 EUR je Aktie belaufen.

