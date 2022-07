BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die BMW-Aktie wies um 25.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 76,58 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 76,53 EUR ein. Bei 76,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.435 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 100,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,74 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 13,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,36 EUR aus.

BMW veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,63 Prozent auf 31.142,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. BMW dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 15,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Erste Schätzungen: BMW präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BMW-Aktie dennoch fester: Produktion in BMW-Werk in Dingolfing lahmgelegt

BMW-Aktie profitiert schlussendlich: BMW will Wasserstoffautos in Serie produzieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com