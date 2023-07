BMW Aktie News: BMW macht am Dienstagmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 108,80 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 108,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 109,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95.441 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,28 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,10 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,95 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 04.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,33 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.853,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.142,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

