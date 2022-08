BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 74,40 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 75,12 EUR zu. Mit einem Wert von 74,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 422.389 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 25,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,09 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 99,71 EUR.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 34.770,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.582,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

