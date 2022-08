BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Vormittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:22 Uhr 1,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 75,07 EUR. Mit einem Wert von 74,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.199 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 100,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 25,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 10,94 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 99,71 EUR an.

BMW gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 7,23 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.770,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.582,00 EUR in den Büchern standen.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 14,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

