BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 97,84 EUR.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 97,84 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,41 EUR nach. Bei 98,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 147.264 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 68,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,05 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 109,68 EUR.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.770,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Porsche-Aktie kaum bewegt: BMW-Manager wird zum Nordamerika-Chef von Porsche

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge