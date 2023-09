BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Montagvormittag auf rotes Terrain

BMW im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 98,53 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 98,53 EUR nach. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 98,21 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.766 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,15 Prozent. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 43,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,68 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.08.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent auf 37.219,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 17,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Porsche-Aktie kaum bewegt: BMW-Manager wird zum Nordamerika-Chef von Porsche

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge