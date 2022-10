BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:22 Uhr die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 77,87 EUR. Bei 78,84 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BMW-Aktie sank bis auf 77,27 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 516.395 Stück.

Bei 100,42 EUR markierte der Titel am 14.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 22,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,86 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 34.770,00 EUR gegenüber 28.582,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2022 auf 25,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

