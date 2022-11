BMW Aktie News: BMW tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die BMW-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 83,92 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 83,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,52 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 595.723 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,42 EUR) erklomm das Papier am 14.01.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 16,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,07 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 37.176,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.471,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.03.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 26,08 EUR im Jahr 2022 aus.

