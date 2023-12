BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittag freundlich

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 100,64 EUR.

Um 17:35 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 100,64 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,82 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 99,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 663.585 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,74 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 82,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,59 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,22 EUR.

Am 03.11.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.458,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR in den Büchern standen.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 02.05.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,29 EUR je BMW-Aktie belaufen.

