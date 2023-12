BMW Aktie News: BMW am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 100,64 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 100,64 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 100,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 99,63 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 663.585 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 82,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 105,22 EUR.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.458,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 18,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

