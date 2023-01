BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 92,46 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 92,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 188.916 BMW-Aktien.

Am 18.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,82 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 96,46 EUR.

BMW veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 4,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 7,23 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27.471,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.176,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.03.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 26,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie leichter: BMW senkt CO2-Ausstoß seiner in Europa verkauften Autos

BMW-Aktie stabil: BMW plant Pilotanlage für Festkörperzellen aufzubauen

NIO-Aktie sinkt: AUDI erringt Sieg im Markenrechtsstreit gegen NIO

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com