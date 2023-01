BMW Aktie News: BMW am Nachmittag gesucht

Die BMW-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 92,12 EUR. Bei 92,50 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 364.778 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2022 markierte das Papier bei 97,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 5,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 36,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 96,46 EUR.

Am 03.11.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 7,23 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.176,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 27.471,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BMW am 22.03.2023 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2022 auf 26,98 EUR je Aktie.

