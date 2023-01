BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 92,17 EUR zu. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 92,42 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.428 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2022 markierte das Papier bei 97,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 5,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 96,46 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2022 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 37.176,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von BMW veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 26,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

