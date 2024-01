BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 94,39 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 94,39 EUR zu. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 94,60 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.715 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 20,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,89 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 38.458,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BMW rechnen Experten am 19.03.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

