BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von BMW zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 107,62 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 107,62 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 107,70 EUR. Bei 107,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 315.215 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Gewinne von 5,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,74 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 8,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 108,20 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Die BMW-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 18,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

